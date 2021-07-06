Компанія JBL показала Україну без Криму і навіть Донбасу: що сталося і кого покарають

Компанія JBL Ukraine голосно оскандалилася, розмістивши в Instagram-stories опитування з картою України без Криму і навіть Донбасу.

Що сталося насправді, і кого обіцяють покарати - читайте нижче в нашому матеріалі.

На скандальну публікацію тут же відреагували користувачі соціальних мереж.

"Залишу це тут. Без Криму і навіть Донбассу. У мене їх два пристрої в будинку, але більше не буде, і я із задоволенням подивлюся на розвиток подій", - написав у Facebook користувач Денис Довгополий.

На карті України відрізали не тільки Крим, а й Луганську та Донецьку області повністю.

Скрін: компанія JBL показала Україну без Криму і навіть Донбасу (facebook.com/dennydov)

Як прокоментували скандал у компанії

Втім, в компанії досить швидко відреагували на подію, попросили вибачення, пообіцяли провести розслідування і покарати винних.

"Просимо вибачення за останній сторіз. Компанія проводить службове розслідування за фактом події", - відповіли у прес-службі компанії.

Пізніше в JBL додали, що їхня позиція щодо цілісності України завжди була однозначною і залишиться такою.

"Наша позиція незмінна: "Ми вважаємо, що Крим, Луганськ і Донецьк - це територія України", - йдеться в повідомленні.

Також в JBL пообіцяли змінити частину команди, яка призвела до помилки, і звернутися в правоохоронні органи з проханням дати правову оцінку вчинку співробітників.

"Спасибі за розуміння, трапляються прикрі помилки. Але це не повинно нас зупиняти і розвивати нашу українську культуру процвітаючою, а українців здоровими і щасливими", - йдеться в релізі на сайті компанії.