Ці кімнатні рослини приносять здоров'я в кожен дім

Деякі кімнатні рослини є справжніми лікарями. Їх присутність на підвіконні очистить повітря від пилу, токсичних речовин. Ці зелені помічники допоможуть поліпшити мікроклімат у вашій оселі. Styler склав список із самих невибагливих помічників, які на думку біоенергетиків, володіють цілющими властивостями.

Спатіфіллум

Цю рослину називають "жіночим щастям", але вона не тільки має здатність притягувати удачу в будинок, але і очищає житло від шкідливих речовин. Спатіфіллум чистить повітря від фенолу, формальдегіду, бензолу, ацетону, а також знезаражує мікроорганізми. Також цей диво-цілитель виділяє в повітря речовини, які допомагають знімати стрес.

Спатіфіллум (фото: rastenievod.com)

Герань (пеларгонія)

Ця ароматна і красиво квітуча рослина здатна не тільки мух і міль проганяти. Вона ще дезінфікує та дезодорує повітря. Аромат пеларгонії добре впливає на обмінні процеси, знижує тиск і знімає нервову напругу, допомагає від безсоння. Але ось занадто близько квітку до ліжка ставити не можна - від її сильного запаху може розболітися голова.

Герань (фото: rastenievod.com)

Клівія

Клівія не тільки дуже ефектно квітне, але і очищає повітря, робить його свіжіше. Вона невибаглива у догляді, але позитивно впливає на здоров'я людини, стабілізуючи кровоносну систему. Крім того, клівія гармонізує простір, даруючи енергетику радості мешканцям будинку. Тим не менш, листя рослин отруйне, тому квітку треба тримати подалі від дітей і домашніх тварин.

Клівія (фото: rastenievod.com)

Циперус

Циперус просто необхідний в квартирах, де вологість нижче, ніж необхідно. Оскільки ця болотяна рослина поглинає багато вологи, стільки ж вологи вона і виділяє, насичуючи повітря. Ця зелена мініпальма заряджає дім приємною енергетикою. Крім того, вважається, якщо господар будинку добрий і не жадібний, то циперус допоможе примножити йому капітал.

Циперус (фото: rastenievod.com)

Алое

Рослина, яку в народі називають столітник, невибаглива у догляді, але про її властивості цілителя знають всі. Сік рослини вбиває стафілококи, стрептококи, дифтерійну і дизентерійну палички, а водний настій з листя алое загоює рани, опіки, виразки. Також вважається, що алое допомагає розслабитися і впоратися з дратівливістю і агресією. Алое добре впливає на енергетичний тонус людини.

Алое (фото: rastenievod.com)

Раніше ми писали, коли не можна садити і сіяти городні і садові культури у квітні згідно посівному календарю.