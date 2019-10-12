Комунальні тарифи можуть знизитися в два рази: що відомо

Зеленський зробив несподівану заяву
10 жовтня в ході прес-марафону в Києві Зеленський заявив, що комунальні тарифи можуть знизитися в два рази. Дану задачу президент поставив перед урядом. Про це повідомив політолог Олексій Якубін, передає ГолосUA.
"Я говорив із Міжнародним валютним фондом і з нашим урядом. І ми домовлялися про одне: відсоток від доходу сім'ї на сплату комунальних тарифів повинен зменшитися. І це ми гарантуємо людям", - заявив Зеленський.
Також президент повідомляє, що зараз його команда працює над деякими речами, які незабаром дозволять побачити кожному українцю, що тарифи зменшуються.
"В українському парламенті зареєстровані законопроекти щодо зниження тарифів із обґрунтуванням зниженої ціни. Як я пам'ятаю, згідно текстам цих законопроектів, ціну на комунальні тарифи можна швидко знизити в 2-3 рази, і вони ж містять нову формулу ціни на газ", - прокоментував Олексій Якубін.
Експерт заявив, що в тарифі на комунальні тарифи часто є вартість імпортного газу. Але імпортний газ можна замінити газом українського видобутку, і тоді це буде в рази дешевше.
Нагадаємо, що 9 жовтня 2019 на сайті Верховної Ради України було опубліковано законопроект, в якому йдеться про те, що незабаром ЄСВ можуть скасувати і для працівників до 27 років встановлять нульову ставку ПДФО.