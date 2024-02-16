Комбат ВСУ высказался против "длинных" отпусков для военных: "10 дней - это нормально"

Почему военный против "длинных" отпусков

По мнению комбата, отправлять военных на 30 дней в отпуск нужно "только по необходимости, если там есть проблемы в семье, что-нибудь другое, где нужно 30 суток". А во всех других ситуациях, отметил Федоренко, "это 10 суток, чтобы увидеть семью, решить свои дела и вернуться".

"И лучше через три месяца сходить еще раз на 10 дней. Потому что с украинцами надо говорить всегда откровенно, что происходит с военным, когда он приезжает на 30 сутокдомой. Если он женат, есть ребенок, который растет без отца, а отец воюет уже два года, сначала его встречают как героя", - заявил военный.

"Потом, где-то на пятый день, ему начинают говорить: "Друг, ну будем честными, ты два года воюешь, ты каждый день ходишь под пулями, ты можешь погибнуть, ты для государства сделал более чем достаточно. Ну, сколько ты еще можешь продолжать, сколько тебя не будет видеть ребенок, каждого называть папой, только не тебя", - добавил он.

И если такие разговоры начнутся, человек может начать сомневаться. А это, отметил комбат, "вносит дисбаланс".

"Семья всегда ближе и мы за семьи воюем, это нормальное явление. И что бы ни говорил командир, у него душа будет там, с семьей. Те, которые максимально мотивированы, для них это тоже дисбаланс вносит и они некоторое время адаптируются потом, по возвращении", - заявил Федоренко.

"Потому что семья - это душа, ничего с тем не поделаешь. 10 дней - это нормально, чтобы увидеть, решить текущие дела, увидеть детей, вернуться в зону боевых действий. Тогда не происходит дисбаланс и человек не выпадает из боевой работы", - добавил он.

Также комбат выступил за ротации. Военные не должны находиться на передней линии более семи месяцев, считает он.