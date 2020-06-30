Комарі та коронавірус: яку загрозу несуть комахи для людини

В Україні настав літній сезон, а разом з ним і сезон комарів. Оскільки комарі здатні переносити різні захворювання, то багатьох цікавить, чи можуть вони переносити коронавірус.

Як пояснили у Всесвітній організації охорони здоров'я, коронавірус – це респіраторна хвороба, яка передається повітряно-крапельним шляхом. Основне джерело передачі – краплі, які виділяються з дихальних шляхів хворого з кашлем, чханням, а також при краплях слини та виділеннях з носа. На цей момент жодного зафіксованого випадку передачі COVID-19 через укуси комах нема.

Однак комарі несуть іншу небезпеку, через те, що вони можуть переносити різні захворювання через свої укуси. Про це пише видання Vesti.

"Якщо перед вами комар вкусив, наприклад, собаку, хвору токсокарозом, то може запросто передати вам це захворювання", - пояснив лікар-натуропат Борис Скачко.

За словами фахівця, токсокари можуть оселитися в легенях людини й при зараженні коронавірусом, людина може отримати подвійний удар на легені.

Перша ознака того, що після укусу комара токсокари потрапили в організм – безпричинний кашель, особливо вночі. Виявити гельмінтів допоможе аналіз, варто звернутися до сімейного лікаря.

Є й інша сторона медалі. Комарі дуже чутливі до крові людини, і вони оцінюють свою жертву за двома показниками – рівнем молочної кислоти та вуглекислого газу. По кислоті комара визначає "смачну" людину за 100 метрів, по газу – за 10 метрів.

Здорова людина активно виробляє молочну кислоту, вуглекислий газ, оскільки правильно йде обмін речовин. У тих, у кого є проблеми з виробленням газу і кислоти, зазвичай є і супутні захворювання - жировий гепатоз, стеатогепатит, прихований діабет або порушення роботи печінки.

За словами Скачко, якщо раніше комарі віддавали вам перевагу, а потім перестали – то варто звернутися до сімейного лікаря і пройти обстеження.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені розповіли про тварину, яка допоможе перемогти коронавірус.

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