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Вчені розповіли про тварину, яка допоможе перемогти коронавірус: порятунок близько

STYLERЖиття    30.06.2020 - 09:35
Вчені розповіли про тварину, яка допоможе перемогти коронавірус: порятунок близько
Коронавірус допоможуть перемогти альпаки (колаж РБК-Україна)

Вчені розповіли про тварину, яка допоможе перемогти COVID-19

Вчені повідомили про науковий прорив у боротьбі з коронавірусом. Як виявилося, кров альпаки допоможе протистояти COVID-19, через те, що в ній містяться антитіла до вірусу.

Як повідомляє видання Daily Mail, вченим вдалося виробити антитіла, які здатні нейтралізувати коронавірус SARS-CoV-2, що викликає COVID-19. Блокуючи шипи, за допомогою яких вірус проникає в клітину, антитіла можуть зупинити поширення інфекції.

Зараз фахівці почали проводити досліди на хом'яках, якщо все вийде, через рік науковці презентують препарат.

Відзначимо, що ще у 2016 році дослідження антитіл у крові лам почав аспірант приватного американського Університету Нотр-Дам в Індіані Деніел Репп. Він хотів вивчити їх вплив на два інші коронавірусу — SARS-CoV (викликає атипову пневмонію) і MERS-CoV (викликає близькосхідний респіраторний синдром).

Зараз вчені створили антитіло, яке блокує коронавірус, зчеплюючись з шиповидними білками його корони.

"Антитіло приєднується до шипа, не даючи йому стикуватися з кліткою і запобігаючи проникненню, таким чином нейтралізуючи вірус", — розповів один з учених.

Антитіло дуже цікаве для дослідників, оскільки може нейтралізувати обидва віруси: і SARS-CoV, і SARS-CoV-2.

Наголошується, що новий метод не замінить вакцину, препарат буде використовуватися в інгаляціях або для обробки уражених місць.

Як ми раніше писали, у Китаї знайшли новий тип свинячого грипу.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новини України Коронавірус
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