Комаровський висловився про прийом антивірусних препаратів: "гине ціла клітина"

Як пояснює доктор, по-справжньому ефективних противірусних засобів мало, а ліків проти усіх вірусів немає. Люди регулярно хворіють на гострі респіраторні захворювання й організм людини влаштований так, що повинен самостійно впоратися із захворюванням.

"Одна з найпоширеніших хвороб – це ГРВІ. Але респіраторних вірусів тисячі! І люди хворіють регулярно. Наприклад, діти хворіють на ГРВІ від 6 до 12 разів на рік, і це абсолютно нормально. Організм створений, щоб самостійно впоратися з вірусом. І це не передбачає використання будь-яких ліків", - пояснив Комаровський.

Він додав, що ліки, які люди п'ють при кожному чханні, створюють ілюзію, що одужання відбувається завдяки препарату.

"Віруси розмножуються всередині людських клітин. Дуже важко погубити вірус, щоб при цьому вціліла клітина", - зазначив лікар.

Він додав, що ефективних противірусних засобів дуже мало, а від усіх вірусів – просто немає. Є препарати, які діють на кілька вірусів відразу, але зазвичай вони надзвичайно токсичні й використовуються тільки в тих випадках, коли життя людини під загрозою.

"Більшість ліків, які рекламуються, це засоби, які нічого не лікують. Противірусні препарати використовуються тільки за призначенням лікаря", - резюмував Комаровський.