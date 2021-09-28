Комаровский высказался о приеме антивирусных препаратов: "гибнет целая клетка"

Как объясняет доктор, по-настоящему эффективных противовирусных средств мало, а лекарств от всех вирусов нет. Люди регулярно болеют острыми респираторными заболеваниями и организм человека устроен так, что должен самостоятельно справиться с заболеванием.

"Одна из самых распространенных болезней – это ОРВИ. Но респираторных вирусов тысячи! И люди болеют регулярно. Например, дети болеют ОРВИ от 6 до 12 раз в год, и это совершенно нормально. Организм создан, чтобы самостоятельно справиться с вирусом. И это не предусматривает использование каких-либо лекарств", - объяснил Комаровский.

Он добавил, что лекарства, которые люди пьют при каждом чихе, создают иллюзию, что выздоровление происходит благодаря препарату.

"Вирусы размножаются внутри человеческих клеток. Очень трудно погубить вирус, чтобы при этом уцелела клетка", - отметил врач.

Он добавил, что эффективных противовирусных средств очень мало, а от всех вирусов – просто нет. Есть препараты, которые действуют на несколько вирусов сразу, но обычно они чрезвычайно токсичные и используются только в тех случаях, когда жизнь человека под угрозой.

"Большинство лекарств, которые рекламируются, это средства, которые ничего не лечат. Противовирусные препараты используются только по назначению врача", - резюмировал Комаровский.