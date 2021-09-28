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Стало відомо, скільки коштує прийом у доктора Комаровскього

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Харків, Вівторок 28 вересня 2021 14:41
Стало відомо, скільки коштує прийом у доктора Комаровскього Доктор Комаровський (фото: прес-служба каналу "Україна")
Автор: Юлія Бойко

Один з найвідоміших лікарів України Євген Комаровський прославився завдяки своєму професіоналізму на увесь світ. І хоча слава про педіатра шириться зі швидкістю світла, але на прийом до нього потрапити дуже і дуже не просто.

У цьому сам Євген Олегович зізнався журналістам програми "Зірковий шлях", яка виходить на телеканалі "Україна".

Більше того, за словами Комаровського, грошей за консультації він... не приймає. Таким чином, якщо ви хочете записатися до нього на прийом, то навряд чи вам це вдасться. Якщо, звісно, ви чи ваша дитина не була його пацієнтами до цього.

"Я не приймаю за гроші вже давно. Величезна кількість людей є, яким я вже винен. З більшості тих, хто у мене на прийомі, це ті, кого я тримав новонародженими в руках. Ті, хто приходить до мене хвалитися. Не скаржитися, а хвалитися: "Нам рік, нам два, нам три". Прийом триватиме 15 секунд. Або вони просто прийдуть, скажуть дуже сумну річ: "Ми прийшли попрощатися. Ми їдемо до Німеччини, Ізраїлю, Словаччини, Чехії, Польщі". Сім'ї приходять до мене прощатися. Мені хочеться плакати", - поділився лікар.

Стало відомо, скільки коштує прийом у доктора Комаровскього

Доктор Комаровський каже, що давно не приймає пацієнтів за гроші (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Плакати, каже Комаровський, його можуть змусити декілька речей.

"Болем складно, а ось емоціями, дітьми, смертю довести до сліз - легко. Я такий, вразливий. Весь час мучишся, не спиш, переживаєш. І тому єдиний шанс - виїхати з близькими друзями на риболовлю і мучити рибу", - сказав зірковий лікар.

Нагадаємо, раніше Комаровський розвінчав ефективність популярного препарату, назвавши його "позорищем медицини".

Також лікар вразив історією про те, як пережив клінічну смерть у відділенні реанімації.

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Доктор Комаровский
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