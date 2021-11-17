Комаровський повідомив, чи можна щепитися від COVID при алергії, діабеті або високому тиску

Про це в програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна" розповів доктор Комаровський.

Чи можна робити щеплення таким людям

"Тобто якщо у людини є якась хвороба, то вона нібито дає їй можливість не робити щеплення? А хворіти на грип або коронавірусом при цьому можна? Хіба від них йому не стане ще гірше?"- навів приклад Євген Комаровський.

Людям з цими захворюваннями робити щеплення потрібно першочергово.

"Парадокс полягає в тому, що якщо у людини є фонова хвороба, наприклад, алергія, і він захворів важкою формою грипу, то ця ситуація для нього набагато небезпечніше, ніж для того пацієнта, у якого немає фонових хвороб, – сказав медик.

За словами заслуженого педіатра і ведучого, наявність фонової хвороби - це не протипоказання, а пряме показання до вакцинації.

Нагадаємо, багато українців просто не знають, що алергія, діабет, підвищення тиск - зовсім не є протипоказаннями до вакцинації.