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Комаровський повідомив, чи можна щепитися від COVID при алергії, діабеті або високому тиску

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Середа 17 листопада 2021 12:11
Комаровський повідомив, чи можна щепитися від COVID при алергії, діабеті або високому тиску Фото: Комаровський розповів про вакцинацію (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Вакцинація від коронавірусу потрібна алергікам, людям з діабетом і підвищеним тиском.

Про це в програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна" розповів доктор Комаровський.

Чи можна робити щеплення таким людям

"Тобто якщо у людини є якась хвороба, то вона нібито дає їй можливість не робити щеплення? А хворіти на грип або коронавірусом при цьому можна? Хіба від них йому не стане ще гірше?"- навів приклад Євген Комаровський.

Людям з цими захворюваннями робити щеплення потрібно першочергово.

"Парадокс полягає в тому, що якщо у людини є фонова хвороба, наприклад, алергія, і він захворів важкою формою грипу, то ця ситуація для нього набагато небезпечніше, ніж для того пацієнта, у якого немає фонових хвороб, – сказав медик.

За словами заслуженого педіатра і ведучого, наявність фонової хвороби - це не протипоказання, а пряме показання до вакцинації.

Нагадаємо, багато українців просто не знають, що алергія, діабет, підвищення тиск - зовсім не є протипоказаннями до вакцинації.

Як ми раніше писали, Комаровський назвав два способи, як знизити захворюваність на COVID в Україні.

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Доктор Комаровский
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