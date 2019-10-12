Можна і нестерильний: Комаровський поділився важливим нюансом про шприци

Доктор Комаровський розповів батькам, в яких конкретно ситуаціях потрібно використовувати тільки стерильний шприц. За словами відомого українського педіатра, стерильний шприц потрібен тільки при внутрішньом'язових ін'єкціях. Про це він повідомив на відео, опублікованому на його сторінці в Instagram.

"Стерильність потрібна тільки тоді, коли шприц використовується безпосередньо для внутрішньом'язових ін'єкцій", - пояснив медик.

Лікар зазначив, що шприци не настільки дорогі, щоб економити на них і зберігати один і той же тривалий час. Але в деяких випадках шприц можна використовувати і нестерильний.

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"Якщо він знаходиться в стерильній упаковці, але він прострочений, то для промивання ока, для обробки рани і т. д., він цілком підійде. Але ось уколи якщо ми робимо, то звичайно ж за стерильністю стежити потрібно дуже уважно", - прокоментував питання педіатр.