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Не при дітях: Комаровський зробив важливе попередження для батьків

STYLERЖиття    19.04.2019 - 21:31
Не при дітях: Комаровський зробив важливе попередження для батьків
Комаровський зробив попередження для батьків (Колаж РБК-Україна)

Комаровський пояснив батькам, які чинники ведуть до хвороб

Доктор Комаровський пояснив батькам, що може впливати на те, що діти починають хворіти частіше. Він розповів, що крім звичайних факторів, у вигляді свіжого повітря, правильного харчування і сну, на дитину можуть впливати і психологічні чинники, яерез які вона починає частіше хворіти.

Комаровський відповів на форумі для батьків на питання про те, чи може бути взаємозв'язок між тим, що батьки постійно сваряться і тим, що дитина стала частіше хворіти.

Він зазначив, що якщо дитина народилася абсолютно здоровою і з нормальним імунітетом, але при цьому постійно не вилазить з болячок, то швидше за все у неї конфлікт з навколишнім середовищем.

Він порекомендував би в першу чергу задуматися про такі речі, як:

  • Скільки часу дитина проводить на свіжому повітрі
  • Як вона займається спортом
  • Які параметри температури і вологості в кімнаті
  • Яка система харчування у дитини

Також він зазначив, що в родині, де мама і тато постійно з'ясовують стосунки, не може бути нормальна атмосфера, при якій вони багато гуляють з дитиною, разом подорожують і активно займаються спортом

Не при дітях: Комаровський зробив важливе попередження для батьків

Комаровський про взамосвязи конфліктів і хворобою дітей (РБК-Україна)

Комаровський додав, що один з механізмів конфліктів у сім'ї виглядає так: ось через тебе нашій дитині погано, тому що ти зробив щось не те. І тоді дитина намагається привернути увагу батьків, які зайняті з'ясуванням стосунків між собою. Для цього діти стають центром Всесвіту, навколо яких батьки починають дружно бігати, а саме – занедужують.

"Поза всяким сумнівом, психологічні аспекти у всьому цьому є, але однозначно відповісти на це питання неможливо, тому що є абсолютно елементарні питання, на які потрібно знайти відповіді. Наприклад, папа зазвичай гуляє з дитиною три години, а мама – дві години, і вони не можуть зійтися в цьому. Або вони сперечаються: тато вважає, що дитину не потрібно змушувати їсти, а мама наполягає на нормальному в її розумінні харчуванні", - пояснив Комаровський і додав, що є інша проблема, через яку страждають діти.

"Тим не менше я не вважаю, що конфлікти мами з татом безпосередньо призводять до розвитку у дитини, наприклад, бронхіальної астми, ревматизму або атопічного дерматиту. Конфлікти між батьками призводять, як правило, до того, що вони не займаються дітьми, а увагу до них проявляють в основному за допомогою лікарів і таблеток", - сказав Комаровський.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Комаровський розвінчав міф про польоти на літаку для немовлят.

А також розповідали про те, що Комаровський попередив про небезпеку гаджетів для дітей.

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