Комаровський розвіяв чергову "страшилку": чи заразна людина після щеплення від COVID

"Дійсно, існують такі вакцини, при яких використовується живий збудник. Наприклад, є жива вакцина від поліомієліту - крапельки такі. Ось коли людина отримує таку оральну вакцину, то вона певний час виділяє живий вірус в навколишнє середовище", - розповів лікар.

Комаровський звернув увагу на важливий момент.

"При появі гострих симптомів після вакцинації - це, наприклад, температура. То гострі симптоми і заразність можливі тільки тоді, коли для вакцинації використовується живий збудник", - зазначив доктор.

Комаровський також повідомив, що на сьогодні всі вакцини від коронавірусної інфекції ніякого відношення до живих збудників не мають. У всіх них використовується або інактивований вірус, або фрагмент вірусу (білок).

"Людина після використання будь-якої вакцини від коронавірусу не заразна і не представляє ніякої небезпеки серед оточуючих", - резюмував Комаровський.