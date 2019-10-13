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Комаровський розвінчав міф про підняття імунітету

STYLERЖиття    13.10.2019 - 06:38
Комаровський розвінчав міф про підняття імунітету
Доктор Комаровський (РБК-Україна)

Доктор Комаровський повідомив, що чарівної таблетки для підняття імунітету не існує

Доктор Комаровський відповів на запитання однієї з мам, що дати трирічній дитині для підвищення імунітету. Свою відповідь відомий український педіатр опублікував на сторінці в Instagram. За словами медика, немає ліків, які здатні підняти імунітет у дитини. Все, що лікарі призначають для підвищення імунітету - "це розлучення".

"Більшість мам, які задають питання про підняття імунітету у 3-річної дитини, абсолютно щиро чекають, що доктор порадить якусь золоту таблетку, яка може вирішити проблему. Мушу вас засмутити: подібних ліків не існує. Все, що призначається нібито для підняття імунітету, це абсолютний медичний "розлучення", це спроба фармацевтичного бізнесу задовольнити ваші потреби допомагати дитині. На жаль, по-нашенськи допомагати — це означає послати тата в аптеку. Ось виробники ліків і допомагають таким чином реалізувати цю вашу потребу", - повідомив доктор.

В реальності для того, щоб підняти імунітет потрібно часто бувати на свіжому повітрі, займатися физнагрузками.

Комаровський розвінчав міф про підняття імунітетуІмунітет не можна підняти за допомогою ліків (pixabay.com)

"насправді ж корекція імунітету можлива виключно оптимізацією параметрів способу життя: достатнє перебування на свіжому повітрі, ненасильницький годування, фізичні навантаження, оптимізація параметрів повітря в квартирі, своєчасне спорожнення кишечника, обмеження контактів з хворими дітьми, навчання батьків мистецтву правильної допомоги при респіраторних вірусних інфекціях — ось у цьому, власне, і складається програма підняття імунітету дітям будь-якого віку", - підсумував Комаровський

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