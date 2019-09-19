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Комаровський розвінчав головний міф про вітряну віспу

STYLERЖиття    19.09.2019 - 07:05
Комаровський розвінчав головний міф про вітряну віспу
Фото: Доктор Комаровський (РБК-Україна)

Доктор Комаровський дав пораду батькам, як не заразитися поширеним захворюванням

Доктор Комаровський - відомий український педіатр, який нещодавно розказав, як давати дітям ліки, відповів на питання, чи можна не захворіти вітрянкою після контакту з хворим. Про це він повідомив на відео, яке опубліковано на його офіційній сторінці в Instagram.

Жінка задала питання медику, чи захворіє її син вітрянкою, якщо в дитячому саду він близько не контактував з хворою дитиною, яка теж знаходиться в колективі.

За словами експерта, не заразитися вітрянкою в дитячому колективі, якщо хтось з дітей хворіє - неможливо. Ймовірно, дитя перехворіло захворюванням просто в легкій формі.

"Дуже часто під словом "близько не контактував", люди мають на увазі: не цілувався, не сиділи і не їли за одним столом. Якщо в групі була дитина з вітрянкою, значить всі контактували. Тому, якщо у вас в дитячому саду двічі була вітрянка, а ви не захворіли, значить ви просто не помітили ті кілька прищів, які були, і у вас просто вітрянка протікала легко", - повідомив лікар.

Про це мало хто знає: Комаровський розповів, як давати дітям ліки На це варто витратити час! Комаровський нагадав батькам про важливе правило
Новини України Доктор Комаровский
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