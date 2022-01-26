Комаровський розвінчав головний міф про ГРВІ: ніякого постільного режиму

"Коли неможливо лежати і дихати на повні груди - то ймовірність ускладнень, пов'язаних з недостатньою вентиляцією легенів досить велика. Тому основна рекомендація лікарів за всіма протоколами - постільний режим потрібен тільки тоді, коли немає ніяких інших можливостей його не дотримуватися", - поінформував медик.

Більшість сучасних лікарів світу рекомендують максимально уникати постільного режиму, якщо це можливо, додав Комаровський.

Він навів у приклад, як зараз навіть після операцій лікарі змушують пацієнта не залежуватися, а вставати, переміщатися, рухатися.

"Саме такі рекомендації дозволяють уникнути більшості ускладнень", - уточнив доктор.

Комаровський повідомив, що в ліжку лежати не треба, як, наприклад, змушують це робити бабусі дітей.

"Є тільки одна хвороба, при якій треба лежати - це дифтерія", - сказав Комаровський.