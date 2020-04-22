Комаровський розніс популярні ліки від коронавіруса: вони дуже токсичні

Коронавірус у світі інфікував вже 2,5 мільйона людей і продовжує поширюватися по планеті. Проти інфекції COVID-9 ще не розробили вакцини, але за протоколами використовують ряд противірусних препаратів. Один з них - це рибавірин. Відомий український педіатр доктор Комаровський розкритикував препарат і повідомив про його сильну токсичність. Інформація з'явилася на сайті експерта.

Медик зазначив, що механізм дії рибавірину до кінця ще не вивчений. Тим не менш, є кілька принципових моментів, що визначають використання препарату:

рибавірин пригнічує розмноження багатьох вірусів, тобто є противірусним засобом широкого спектра дії;

рибавірин має дуже високу токсичність та безліччю побічних ефектів;

вірусів, стійких до рибавірину, в даний час не існує;

в залежності від виду вірусу можливе інгаляційне, місцеве, пероральне і парентеральне (в/в) застосування рибавірину.

Препарат рибавірин для парентерального введення використовуються лише в лікарнях, а саме у відділеннях інтенсивної терапії і реанімації.

Як препарат може бути токсичний: при інгаляційному застосуванні використовуються спеціальні небулайзери, щоб препарат не потрапляв в повітря лікарняної палати і не ушкоджував організми лікарів і медсестер.

Це пов'язано з ембріотоксичною, тератогенною і канцерогенною дією рибавірину, тому він абсолютно і категорично протипоказаний при вагітності і може бути вкрай небезпечний при вагітності у медпрацівників.

До речі, поки немає доказів ефективності при COVID-19 якихось ліків. Рекомендується застосовувати кілька препаратів, які використовувалися при минулих спалахах коронавірусів: рибавірин, лопінавір і ритонавір, препарати на основі інтерферону.

Як ми раніше писали, доктор Комаровський повідомив, де найбільша ймовірність заразитися коронавірусом.