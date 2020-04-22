Комаровский разнес популярное лекарство от коронавируса: оно очень токсично

Доктор Комаровский раскритиковал противовирусный препарат рибавирин
Коронавирус в мире инфицировал уже 2,5 миллиона человек и продолжает распространяться по планете. Против инфекции COVID-9 еще не разработали вакцины, но по протоколам используют ряд противовирусных препаратов. Один из них - это рибавирин. Известный украинский педиатр доктор Комаровский раскритиковал препарат и сообщил о его сильной токсичности. Информация появилась на сайте эксперта.
Медик отметил, что механизм действия рибавирина до конца еще не изучен. Тем не менее есть несколько принципиальных моментов, определяющих использование препарата:
Препарат рибавирин для парентерального введения используется лишь в больницах, а именно в отделениях интенсивной терапии и реанимации.
Как препарат может быть токсичен: при ингаляционном применении используются специальные небулайзеры, чтобы препарат не попадал в воздух больничной палаты и не повреждал организмы врачей и медсестер.
Во многом это связано с эмбриотоксическим, тератогенным и канцерогенным действием рибавирина, поэтому он абсолютно и категорически противопоказан при беременности и может быть крайне опасен при беременности у медработников.
Кстати, пока нет доказательств эффективности при COVID-19 каких-либо лекарств. Рекомендуется применять несколько препаратов, которые использовались при прошлых вспышках коронавирусов: рибавирин, лопинавир и ритонавир, препараты на основе интерферона.
Как мы ранее писали, доктор Комаровский сообщил, где больше всего вероятность заразиться коронавирусом.