Комаровський розставив крапки над "і" у питанні прийому антибіотиків при коронавірусі

Лікар Євген Комаровський розповів, що прийом антибіотиків при коронавірусі є обов'язковим, якщо їх призначив лікар. Також Комаровський розповів, чому в більшості випадків виникає запалення легенів при COVID-19 і хто в цьому винен. Що робити, якщо лікар призначив антибіотики при вірусних захворюваннях лікар розповів в одному зі своїх відео YouTube.

Лікар зазначає, що антибіотики призначаються у великій кількості випадків.

"І ви, пишете Комаровським листи з головним питанням: "До нас прийшли та призначили [антибіотики]. Так давати, чи не давати?". Тобто ви хочете, щоб я вам зараз дав приблизно таку пораду: "Дорогі мої, якщо вам лікар призначив антибіотик ні в якому разі не ковтайте". Ну ви у своєму розумі?" – скаржиться медик.

Лікар також пояснив, чому більшість медиків змушені виписувати антибіотики.

"У більшості випадків, коли лікар призначає антибіотики, на жаль, він змушений реагувати на ваші сподівання. Ви дуже хочете, щоб вас лікували. Якщо лікар вам скаже: пити, провітрити, зволожити та змушувати себе їсти, коли не хочеться, почекати, [проводити] симптоматичне лікування, організм самостійно впорається з вірусами, ви скажете: "А лікуватися-то як? Дайте хоч що-небудь". Щобільше, якщо лікар не призначить антибіотик і потім не дай Боже у вас почнеться запалення легенів, а почнеться воно не тому, що лікар не призначив [антибіотики], почнеться воно тому що ви погано пили, бо в хаті була спека, тому що мили якоюсь хлоркою підлогу. Ось воно почнеться тому. Але хто буде винен? Звичайно ж буде "винен" доктор", – підкреслює Комаровський.

Також Комаровський зазначив, що після таких "прохань" пацієнтів та їх "експертної" думки, більшість лікарів все ж призначають антибіотики. І якщо пацієнт вірить у те, що внутрішньом'язові уколи антибіотиків йому допоможуть, лікар може призначити і їх. Доктор також уточнив, що ефективність внутрішньом'язового застосування антибіотиків не була доведена і велика частина світу відійшла від цієї практики. Лікар також додав, що "лікувати дітей уколами в попу – чистий бандитизм".

Комаровський пояснив, коли потрібно приймати антибіотики

Медик розповів, що, якщо ви не довіряєте своєму сімейному лікарю – варто чи знайти професіонала, якому ви будете довіряти або самостійно багато вчитися, щоб почати розбиратися в питаннях медицини.

Зазначимо, що доктор Комаровський нещодавно розкритикував деякі методи боротьби з коронавірусом.

А ось лікар-пульмонолог Світлана Гук з Києва вважає, що коронавірус може приймати хронічну форму.