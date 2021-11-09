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Комаровський розповів, чи треба вакцинуватися втретє

Автор: Роман Мирончук

Євген Комаровський заявив, що після другої дози вакцини через півроку необхідно робити третє щеплення від коронавірусу.

Про це відомий педіатр заявив в інтерв'ю Дмитру Гордону.

"Через півроку після другої дози однозначно треба", - заявив Комаровський, відповідаючи на питання Гордона, чи потрібно вакцинуватися втретє.

Дмитро також запитав його, чи потрібно буде робити четверте щеплення? На що доктор відповів, що поки що цього ніхто не знає, але все може бути. І якщо знадобитися, то потрібно буде робити щеплення кожні 6 місяців.

Комаровський розповів, чи треба вакцинуватися втретє (відео: YouTube)

Нагадаємо, Комаровський запропонував жорстке рішення проблеми куплених щеплень. Він зазначив, що деяких місцевостях України половина довідок про щеплення від поліомієліту куплені.

Експерт також нагадав, що можна перевірити, чи справжнє щеплення у людини або куплене. Для цього необхідно провести аналіз на антитіла до вірусу, який коштує 50 доларів.

За його словами, якщо в якомусь районі є спалах поліомієліту, то необхідно вакцинувати всіх. А коли з'ясується, що людина купила довідку про щеплення, то нехай платять штраф разом з лікарем.

Таким чином з'являться гроші, щоб обстежити всіх інших.

Раніше Комаровський назвав головну помилку при лікуванні COVID-19.

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Євген Комаровський