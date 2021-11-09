"Через півроку після другої дози однозначно треба", - заявив Комаровський, відповідаючи на питання Гордона, чи потрібно вакцинуватися втретє.

Дмитро також запитав його, чи потрібно буде робити четверте щеплення? На що доктор відповів, що поки що цього ніхто не знає, але все може бути. І якщо знадобитися, то потрібно буде робити щеплення кожні 6 місяців.

Комаровський розповів, чи треба вакцинуватися втретє (відео: YouTube)