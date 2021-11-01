Комаровський назвав головну помилку при лікуванні COVID-19: "вбиває максимально"

Відомий український педіатр Євген Комаровський пояснив, яку головну помилку роблять пацієнти при появі перших симптомів коронавірусу. Він розповів, що потрібно робити при захворюванні в домашніх умовах.

Про це Комаровський розповів в інтерв'ю для DW.

За словами доктора, використання антибіотиків і гормональних препаратів для лікування легкої форми коронавірусу сильно заважає одужанню.

"Поки пульсоксиметр показує понад 93, у вас легка форма або початок хвороби - стандартні дії: мінімум їжі, максимум пиття, чисте прохолодне повітря. Категорично ніякого постільного режиму! Якщо висока температура - приймайте парацетамол і ібупрофен. Закладений ніс - промийте його сольовим розчином. І все. Але як тільки сатурація нижче 93, то потрібен лікар, який буде вирішувати, що далі: кисень, гормони - це вже інше питання", - рекомендує Комаровський.

Він назвав помилку, яку роблять багато пацієнтів і попередив, що це загрожує наслідками.

"Найбільша помилка, яку можна зробити, це на початку хвороби, коли пульсоксиметр показує норму, прийняти дексаметазон або антибіотики. Це те, що вбиває вас максимально. Це зменшує до мінімуму ваші шанси вижити. Амбулаторна допомога при коронавірусі нічим не відрізняється від лікування грипу або нежиті. Турбуватися треба починати тільки тоді, коли відреагував пульсоксиметр. Або якщо у вас є купа інших супутніх хвороб", - зазначив фахівець.

Він порадив для профілактики коронавірусу використовувати всього два методи - вакцинацію і вентиляцію. А закінчення нинішньої хвилі спрогнозував на січень 2022 року.