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Комаровський запропонував жорстке вирішення проблеми куплених щеплень

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Вівторок 09 листопада 2021 11:05
Комаровський запропонував жорстке вирішення проблеми куплених щеплень Фото: Євген Комаровський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Заслужений лікар Євген Комаровський розповів, що в Україні дуже серйозна проблема куплених довідок від поліомієліту, спалахи якого іноді трапляються в нашій країні.

Як вирішити цю проблему, педіатр розповів у програмі Україна 24.

Доктор Комаровський каже, що в деяких місцевостях країни половина довідок про щеплення від поліомієліту куплені.

А лікарів, які беруть за це гроші Євген Олегович назвав бандитами.

"Повірте, в деяких місцях 50% довідок, що дитина щеплена від поліомієліту, не мають ніякого відношення до справжніх... Лікар, який продав тобі довідку про вакцинацію - бандит", - каже Комаровський.

Він нагадав, що перевірити, чи справжнє це щеплення або куплене - можна. Для цього потрібно провести аналіз на антитіла до вірусу, коштує він 50 доларів.

Комаровський каже, що якщо в якомусь районі є спалах поліомієліту, потрібно вакцинувати всіх.

"Але треба перевірити тих, хто нібито вакцинований. Влада повинна взяти і перевірити дітей. Так, за гроші. А ось зате коли з'ясується, що людина з папірців щеплена, а насправді у неї немає антитіл, то нехай платять штраф разом з лікарем, який виписав папірець. І цього штрафу вистачить, щоб обстежити всіх інших", - додав він.

Ліків від поліомієліту немає, тільки вакцинація

Поліомієліт вважається забутою хворобою, частотність якої вдалося знизити завдяки винаходу вакцини, і всеохоплюючої кампанії з імунізації.

Як проявляється хвороба

Гостра форма супроводжується катаральними проявами, шлунково-кишковими розладами, загальною слабкістю, підвищенням температури. Також можуть бути болі в животі, нудота і блювота, болі в м'язах і оніміння кінцівок.

Які ускладнення дає поліомієліт

У дітей можуть виникнути серйозні і незворотні наслідки для організму. Найважче - це параліч кінцівок, найчастіше ніг, а також міокардит.

А також деформація кінцівок, хребта.

Летальний результат при поліомієліті в 5% випадків.

Зазначимо, що в Україні періодично виникають спалахи поліомієліту. Така нещодавно була на Закарпатті.

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