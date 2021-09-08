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Комаровський розповів, як зміцнити імунітет дитини перед зимою: 5 порад!

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Середа 08 вересня 2021 08:33
Комаровський розповів, як зміцнити імунітет дитини перед зимою: 5 порад! Фото: Доктор Комаровський розповів про здоров'я дітей (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Доктор Комаровський розповів, як зміцнити здоров'я дитини в осінній період перед холодами і дав п'ять основних порад.

Про це він повідомив на каналі "Україна 24"

Пам'ятайте, що імунітет не треба зміцнювати - йому просто не потрібно заважати.

5 Топ-порад для батьків

Порада №1

Годуйте дітей тільки тоді, коли вони голодні. Не приставайте до дитини, якщо вона відмовляється від їжі. Не потрібно змушувати її з'їдати все, що залишилося на тарілці. Не давайте їй те, що, на ваш погляд, допоможе зміцнити імунітет.

Порада № 2

Мінімум 1 годину на добу проведіть інтенсивні фізичні навантаження на свіжому повітрі. Забудьте про те, що у вас немає часу, багато роботи, на вулиці холодно, темно або погана погода. Це всього лише відмовки, які не роблять вашу дитину здоровою. Відсьогодні вставте у свій розклад 1 годину на свіжому повітрі. Фізичні навантаження підуть на користь і вам, і вашим дітям.

Порада № 3

Усередині квартири повинно бути чисте, прохолодне повітря з вологістю 40-60%. Особливо в спальні. Не забувайте провітрювати приміщення перед сном.

Порада № 4

Не допускайте дефіциту рідини в організмі. Якщо дитині жарко, вона пітніє - вода завжди повинна бути під рукою.

Порада № 5

Не шукайте "чарівні таблетки" для імунітету. Їх немає. Тому не дотримуйтесь порад в інтернеті, що "комусь якийсь засіб добре допоміг". Дотримуйтесь хоча б 4 вищеописаних правила, і це вже буде гарною підмогою для дитячого імунітету, якому просто не потрібно заважати!

Як ми раніше розповідали, Комаровський розповів, коли дитині потрібно викликати швидку.

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Доктор Комаровский
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