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Комаровський розповів про чутки поширення чуми в Україні: до чого готуватись

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Вівторок 14 червня 2022 15:20
Комаровський розповів про чутки поширення чуми в Україні: до чого готуватись Євген Комаровський (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Доктор Євген Комаровський розповів про чутки поширення чуми в України. Також він пояснив, чи варто знову купувати ліки й готуватися до спалахів наступного захворювання.

Про це розповів у програмі "Ранок з Україною" на каналі "Індиго TV".

Зокрема, декілька днів поспіль Комаровський отримував повідомлення з приводу чуми. Одна з його підписниць розповіла, що в Одесі є місця поховання жертв чуми, і якщо туди потрапить ворожий снаряд, то може виникнути біологічна загроза для жителів цього міста й взагалі всієї України.

Кандидат медичних наук розповів, що остання чума в Одесі була у 1902 році. Однак, з цих чуток виходить так, що бактерія нібито живе в ґрунті в місцях поховання вже 120 років і "чекає" на ворожий снаряд.

Як поширюється чума

Комаровський каже, що природними переносниками чуми є гризуни, наприклад, ховрахи, бабаки, щурі й миші.

"Раніше вони бігали палубою корабля й спричиняли спалах чуми в портових містах. І Одеса - не виняток", - розповів лікар.

Лікар-педіатр додав, що механізм поширення захворювання досить простий. Наприклад, блоха кусає заражену мишу, потім ця комаха перестрибує на людину і кусає її. Людина занедужує і стає переносником чуми для решти людей.

Зазначається, що чумна бактерія, яка опинилася в ґрунті, гине

Лікар пояснив, що вилікувати це захворювання у 21 столітті нескладно. Достатньо прийняти антибіотики, які є в продажі і досить недорогі.

За словами експерта, навіть там, де є осередки чуми, наприклад, у Конго, смертність зазвичай не перевищує 10%.

Раніше ми повідомляли, що у Чернігівській області зафіксували чуму свиней.

Також доктор Комаровський розповів, як лікувати синдром подразненого кишківника.

Окрім того, лікар зробив заяву про легалізацію медичного канабісу.

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