У Чернігівській області зафіксували чуму свиней

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Чернігівської ОДА .

"Генетичний матеріал вірусу, що викликає це захворювання, виявили у пробах з туші дикого кабана, вбитого на початку січня в Олександрівському лісництві Добрянської громади", - йдеться у повідомленні.

Осередок захворювання виявили у ТОВ "Добрянкаінвестліс" у мисливських угіддях Олександрівського лісництва. У 10-кілометровій зоні нагляду проведуть облік поголів'я свиней та дезінфекцію у всіх господарствах, де їх утримують.

Також в ОДА закликали місцевих жителів за найменшої підозри сигналізувати про виявлену хворобу. Адже АЧС можуть заразитися і домашні свині.

"Тільки так можна не допустити поширення хвороби, яка здатна сильно підкосити економіку регіону і точно вплине на добробут кожного господарства", - прокоментував голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус.