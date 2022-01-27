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У Чернігівській області зафіксували чуму свиней

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Чернігівська область, Четвер 27 січня 2022 15:06
У Чернігівській області зафіксували чуму свиней Фото: у туші дикого кабана виявили чуму (Pixabay)
Автор: Іванна Шовкун

На Чернігівщині контролери зафіксували африканську чуму свиней (АЧС). Хворобу виявили у вбитого дикого кабана.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Чернігівської ОДА.

"Генетичний матеріал вірусу, що викликає це захворювання, виявили у пробах з туші дикого кабана, вбитого на початку січня в Олександрівському лісництві Добрянської громади", - йдеться у повідомленні.

Осередок захворювання виявили у ТОВ "Добрянкаінвестліс" у мисливських угіддях Олександрівського лісництва. У 10-кілометровій зоні нагляду проведуть облік поголів'я свиней та дезінфекцію у всіх господарствах, де їх утримують.

Також в ОДА закликали місцевих жителів за найменшої підозри сигналізувати про виявлену хворобу. Адже АЧС можуть заразитися і домашні свині.

"Тільки так можна не допустити поширення хвороби, яка здатна сильно підкосити економіку регіону і точно вплине на добробут кожного господарства", - прокоментував голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус.

Нагадаємо, в американському штаті Колорадо медики виявили чуму після смерті 10-річного хлопчика. Він помер від ускладнень, пов'язаних з цим захворюванням.

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