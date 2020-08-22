Таїть серйозну небезпеку: Комаровський розповів, чим небезпечне сухе повітря

Євген Комаровський (фото: facebook.com/uakomar)

Євген Комаровський поділився цінною інформацією

Лікар Євген Комаровський розповів, чим небезпечне сухе повітря та поділився інформацією про деякі цікаві дослідження щодо коронавірусу. Про це інформує експерт на своєму YouTube-акаунті.

"Проведене в Австралії дослідження довело небезпеку сухого повітря. На кожен відсоток зниження відносно вологості повітря припадає наростання захворюваності на 7-8%. Ймовірність інфікування багаторазово вище у невентильованих приміщеннях, де купа людей і низька вологість", - прокоментував Комаровський.

А ось в Голландії провели дослідження вентиляційних систем в будинках престарілих: практично скрізь в системах вентиляції виявили коронавірус. Ця ситуація говорить про те, що нам необхідні нові технологічні ідеї з приводу того, як вентилювати приміщення, особливо там, де зосереджені люди з групи ризику.

"Дуже серйозне дослідження, яке справило на мене враження, - це аерозолі або проби повітря, зібрані в лікарняній палаті на відстані 5 метрів від пацієнта. Вони містили вірус і це було в кімнаті, де 6 разів на годину змінювалося повітря і проводилося ультрафіолетове опромінення", - зазначив доктор.

Тобто концентрація вірусу в лікарняних палатах максимально велика і тому, за словами Комаровського, завжди варто враховувати ризики при відвідуванні медичних установ.

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