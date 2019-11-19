Комаровский рассказал о симптомах глистов у ребенка

Доктор Комаровский разрушил очередной миф
Доктор Комаровский рассказал о способах, как определить глисты у ребенка, а также о том, существуют ли внешние симптомы, по которым можно предположить наличие у малыша паразитов. Об этом именитый педиатр сообщил на своем личном сайте.
По мнению Евгения Комаровского, существует три способа определения глистов:
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Комаровский рассказал, как определить глисты у ребенка (фото: cleanmyspace.com)
Высказался педиатр и о внешних симптомах, по которым можно диагностировать глисты. По мнению Комаровского, никаких достоверных на 100% симптомов, вроде скрежета зубов, позволяющих выявить глистов другими способами, не существует.