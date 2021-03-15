Комаровский рассказал, когда прививаться от COVID-19 переболевшим и еще не болевшим

Люди, переболевшие коронавирусом, должны вакцинироваться от COVID-19 не ранее, чем через шесть месяцев после прошедшей болезни.

Об єтом доктор Комаровский рассказал в интервью Наталье Влащенко в программе Vласть vs Vлащенко .

"Не ранее, чем через шесть месяцев", - подчеркнул медик.

Ведущая спросила врача, когда нужно вакцинировать папу, если он не болел коронавирусом.

"Если шансов ждать Pfizer нет, нужно прививаться тем, что есть", - сказал Комаровский.

Также медик рассказал, что оригинальную вакцину AstraZeneka закупали другие страны по цене 1, 7 евро, а у нас в стране Covishield купили по цене 4, 6 евро за дозу.

Комаровский отметил, что такими шагами правительство дискредитирует самих себя.

Доктор Комаровский рассказал о вакцине от коронавируса