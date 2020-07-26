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Комаровський розповів, як правильно вибирати літнє взуття

 

Комаровський поділився важливими рекомендаціями

Євген Комаровський стверджує, що влітку важливо носити правильне взуття, щоб ноги відчували себе комфортно та могли "дихати". Відповідний пост лікар опублікував в соціальній мережі Instagram.

"Важливо знайти баланс між зручністю і користю. Спершу запам'ятаємо, що задник повинен бути обов'язково, тому шльопанці для дитячих стоп ми навіть не будемо розглядати", - прокоментував Комаровський.

За словами доктора, повністю закрита п'ятка може бути корисна для стоп, проте влітку в подібному ходити дуже жарко. Для стійкості важливо мати щільну задню і середню частину.⁣

"Ремінець не повинен деформуватися або зміщуватися при носінні. Зрозуміло, що в магазині це неможливо визначити. Але це дуже помітно через тиждень, а іноді й за пару днів: ви берете взуття в руки, а ремінці переламані або зім'яті та завалені всередину. Це погано!", - зазначив лікар.

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Також Євген Комаровський вважає, що п'ятка повинна щільно прилягати до підошви взуття, тому важливо, щоб обхват задніх ремінців міг регулюватися липучками або застібками.

У літньому взутті передня частина може бути відкритою. Підошва повинна легко згинатися під пальчиками.⁣ Переживати щодо можливих травм пальців не варто, головне-підібрати правильний розмір.

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