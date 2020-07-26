Комаровський розповів, як правильно вибирати літнє взуття

Євген Комаровський стверджує, що влітку важливо носити правильне взуття, щоб ноги відчували себе комфортно та могли "дихати". Відповідний пост лікар опублікував в соціальній мережі Instagram.

"Важливо знайти баланс між зручністю і користю. Спершу запам'ятаємо, що задник повинен бути обов'язково, тому шльопанці для дитячих стоп ми навіть не будемо розглядати", - прокоментував Комаровський.

За словами доктора, повністю закрита п'ятка може бути корисна для стоп, проте влітку в подібному ходити дуже жарко. Для стійкості важливо мати щільну задню і середню частину.⁣

"Ремінець не повинен деформуватися або зміщуватися при носінні. Зрозуміло, що в магазині це неможливо визначити. Але це дуже помітно через тиждень, а іноді й за пару днів: ви берете взуття в руки, а ремінці переламані або зім'яті та завалені всередину. Це погано!", - зазначив лікар.

Також Євген Комаровський вважає, що п'ятка повинна щільно прилягати до підошви взуття, тому важливо, щоб обхват задніх ремінців міг регулюватися липучками або застібками.

У літньому взутті передня частина може бути відкритою. Підошва повинна легко згинатися під пальчиками.⁣ Переживати щодо можливих травм пальців не варто, головне-підібрати правильний розмір.

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