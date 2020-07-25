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Комаровський розповів, чи варто давати дітям солодощі

Субота 25 липня 2020 10:56
Комаровський розповів, чи варто давати дітям солодощі
Євген Комаровський (фото: facebook.com/uakomar)

Комаровський зруйнував популярний міф

Євген Комаровський розповів, чи можна дітям їсти солодке та дав цінні рекомендації щодо того, як мотивувати дитину правильно харчуватися. Про це доктор написав у коментарі на сайті komarovskiy.info.

Комаровський запевняє, що дозволяти дітям їсти солодощі тільки після їжі - ненормально. Адже в такому випадку дитина буде їсти через силу, щоб отримати бажану насолоду.

За словами лікаря, набагато правильніше пропонувати солодощі не після їжі, а після активних фізичних навантажень. Обмежувати варто лише в тому випадку, якщо солодке погіршує апетит та призводить до зайвої ваги.

"Якщо вживання солодкого ніякими негативними наслідками не закінчується - можна продовжувати. Ваша помилка в тому, що треба було просто припинити настільки строгий встановлений взаємозв'язок після того, як побачили, що дитина їсть через "не хочу", щоботримати цукерки", - прокоментував лікар.

Також експерт підкреслив, що цілком спокійно ставиться до солодощів за умови, що у дитини немає карієсу, а рівень фізичних навантажень відповідає віку та споживаним кілокалоріям.

При цьому не рекомендується давати в їжу солодощі дітям до року, оскільки імунна та травна система малюка ще не налагодили свою роботу. Цукор може викликати бродіння в кишечнику, а звідси виникають проблеми зі стулом та висипання.

Нагадаємо, що Комаровський зруйнував міфи про тепловий та сонячний удар.

Ми писали, що Комаровський розповів, як відрізнити шарлатанські ліки від справжніх.

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