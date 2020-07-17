Доктор Євген Комаровський порадив, як не стати жертвою реклами чудо-засобів, які можуть вилікувати від всього і відразу
Доктор Комаровський розповів, як відрізнити шарлатанські ліки від справжніх, і не купитися на рекламу дорогих, але абсолютно непотрібних препаратів.
Про те, як уникнути відтоку грошей з вашої кишені, після якого ви отримаєте солодку пігулку і стрес від дарма витрачених фінансів, іменитий педіатр повідомив на своєму каналі в Telegram.
Комаровський каже, що шарлатанські ліки вже на етапі реклами (як правило в інтернеті) видають себе повністю. Розпізнати їх можна за такими ознаками:
Раніше доктор Комаровський жорстко розніс посилення карантину в Україні.
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