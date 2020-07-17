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Комаровський розповів, як відрізнити шарлатанські ліки від справжніх

П'ятниця 17 липня 2020 22:33
Комаровський розповів, як відрізнити шарлатанські ліки від справжніх
Євген Комаровський (фото: facebook.com/uakomar)
Автор: Світлана Мащенко

Доктор Євген Комаровський порадив, як не стати жертвою реклами чудо-засобів, які можуть вилікувати від всього і відразу

Доктор Комаровський розповів, як відрізнити шарлатанські ліки від справжніх, і не купитися на рекламу дорогих, але абсолютно непотрібних препаратів.

Про те, як уникнути відтоку грошей з вашої кишені, після якого ви отримаєте солодку пігулку і стрес від дарма витрачених фінансів, іменитий педіатр повідомив на своєму каналі в Telegram.

Комаровський каже, що шарлатанські ліки вже на етапі реклами (як правило в інтернеті) видають себе повністю. Розпізнати їх можна за такими ознаками:

  • В рекламі дається посилання не на дослідження, а на те, як диво-препарат допоміг Васі, Маші і Петровичу.
  • Кажуть, що ліки довго приховували, тому що "лікарі залишаться без роботи".
  • Воно створено за унікальною технологією, з рідкісної рослини, особливого звіра, що живе на безлюдному острові, таємницею індіанців і так далі.
  • В ліках "все натуральне".
  • Дає швидкий результат і ніяких побічних ефектів.
  • Лікує безліч хвороб.

Раніше доктор Комаровський жорстко розніс посилення карантину в Україні.

Також ми писали, що вчені почали визначати за аналізом крові недуг, якого так бояться всі батьки.

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Новини України Доктор КомаровскийЄвген Комаровський
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