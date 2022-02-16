Комаровський розповів, як правильно лікувати Омікрон в домашніх умовах

Доктор Євген Комаровський розповів про лікування нового штаму коронавірусної інфекції, який отримав назву Омікрон. Відомий педіатр також назвав неефективні методи лікування і препарати, а також симптоми, за яких вже треба їхати в лікарню.

Про це Комаровський розповів на телеканалі "Україна 24".

Експерт зазначив, що у хворої людини обов'язково повинен бути контакт зі своїм сімейним лікарем, якщо ви відноситесь до групи ризику.

Чому це важливо

Україна отримала препарат прямої дії проти коронавірусу, який називається Молнупіравір. Цей препарат повинен призначатися буквально в перші дні хвороби.

При цьому даний препарат призначається особам старше 18 років тільки з груп ризику.

Комаровський також зазначив, що якщо ви почали самолікування, то це треба припинити і звернеться за допомогою до фахівця.

Коронавірус (колаж: РБК-Україна)

Коли звертатися до лікаря

Є симптом, якого раніше ніколи в житті не було;

Два дні вам ставати все гірше і гірше;

Ви або ваше оточуючі бачать будь-який розлад психіки;

На пульсоксиметрі 93 і нижче;

У вас сильна млявість, яка не дозволяє вам їсти і пити. Якщо дитина не може пити, то терміново треба їхати в стаціонар;

Якщо ви відчуваєте, що задихаєтеся;

Якщо є виражена блідість шкіри;

Якщо жарознижуючі засоби не призводять до зниження температури більш ніж на 1 градус.

Комаровський зазначив, що особливість Омікрона в тому, що він найчастіше вражає верхні дихальні шляхи.

Що треба робити вдома

Вам не потрібен постільний режим, крім випадків, якщо у вас слабкість і хочеться полежати. Лікар підкреслив, що довго лежати в одному положенні не можна.

Крім того, дихальна мускулатура найкраще працює, коли ви стоїте або сидите, і це дуже важливо. Якщо ви лежачи дивитеся телевізор, то краще підкладіть собі щось, щоб бути в напівсидячому положенні.

Якщо вам не хочеться їсти, то не треба цього робити. Якщо ж хочеться, то краще їсти що-небудь напіврідке, вуглеводне.

При цьому пити багато треба обов'язково незалежно від того, хочеться вам чи ні. Можна пити компот, морс, квас, мінеральну воду, чай і т.д. Головне, щоб напій був безалкогольний.

Температура напою може бути будь-яка, але якщо у вас дефіцит рідини (рідкісне мочеспусканіе, сухий язик), то краще пити рідину, яка такої ж температури як ваше тіло. Тоді рідина зі шлунка буде максимально швидко всмоктуватися в кров.

Параметри повітря будинку також дуже важливі. Повітря має бути чистим. Треба часто провітрювати приміщення. При цьому температура повинна бути не вище 20 градусів.

Також необхідно контролювати вологість приміщення. Це можна зробити за допомогою зволожувача повітря. Вимірювати вологість можна за допомогою гігрометра. Оптимальна вологість повинна бути в межах 40-60%.

Коронавірус (колаж: РБК-Україна)

Чим лікуватися вдома

За словами Комаровського, на ринку зараз безліч "фуфломіцинів", які обіцяють вбити вірус і зміцнити імунітет, тому їх купувати не варто.

Можна придбати сольові розчини для промивання носа. При цьому такий розчин ви можете зробити самі: береться 1 чайна ложка солі на 1 літр кип'яченої води.

При підвищеній температурі є всього 2 препарати, які ви можете використовувати вдома в порядку самолікування - це Парацетамол і Ібупрофен.

Важливо! Діти повинні приймати дані препарати тільки в дитячих лікарських формах - сиропи, розчини, іноді свічки. Пів таблетки препарату для дорослих давати їм не можна.

Дітям також можна купити в аптеці засіб для пероральної регідратації - це такі пакетики, в яких знаходяться мінеральні солі і глюкоза. Пакетик розчиняється у воді і дається дітям.

Комаровський зазначив, що так лікується не тільки коронавірус, а й будь-яка вірусна інфекція.

Євген Комаровський розповів про лікування Омікрона