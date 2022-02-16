Лікар назвала головні симптоми COVID у дітей: протікає неспецифічно

Коронавірус в Україні продовжує свою атаку, а симптоми інфекції у дітей дуже важко відрізнити від грипу або ГРВІ.

COVID протікає неспецифічно

Цікаво, що порушення нюху і смаку практично не зачіпає дітей.

"У дітей коронавірус протікає досить неспецифічно, як ГРВІ, грип. Симптоми: температура, загальне нездужання, ломота в тілі, головний біль, кашель, нежить. А ось порушення нюху і смаку у дітей - досить рідкісний симптом, вражає менше 1% дітей молодшого шкільного віку і підлітків, - розповіла педіатр.

Небезпечні симптоми коронавірусу

Медик зазначила, що є ряд ознак у дитини, наявність яких говорить про небезпеку. Батьки мають звернути на них увагу.

"Це такі симптоми, як температура 40 і вище, яка не збивається жарознижувальними препаратами, млявість, сплутаність свідомості, задишка, біль у грудях", - підкреслила Ірина Добрянська.

Нагадаємо, що, якщо протягом 5 днів у дитини не спостерігається поліпшень - то її необхідно показати до лікаря педіатра.