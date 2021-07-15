Комаровский рассказал об опасном состоянии при жаре и назвал симптомы
Жара способна привести к серьезным проблемам со здоровьем, вызвать солнечный и тепловой удары, тепловые судороги, привести к ожогам, а иногда аномально высокие температуры могут угрожать жизни человека. Известный педиатр и ведущий Евгений Комаровский рассказал о состояниях при жаре, которые могут сигнализировать об опасности.
Полезные советы доктор Комаровский привел в своем Instagram.
Медик обратил внимание на некоторые признаки, которые свидетельствуют об угрозе получить тепловой удар, представляющий довольно серьезную опасность в жаркую погоду, прочно установившуюся сейчас в Украине.
Какие симптомы указывают на опасное состояние при жаре:
- покраснение кожи
- тошнота, рвота
- учащенное сердцебиение
- слабость
- дрожь
- головная боль.
Как защититься от теплового удара, профилактика:
- лучше носить одежду с длинными рукавами и головной убор
- не стоит употреблять алкоголь;
- нужно много пить - в жару организм теряет больше жидкости, происходит обезвоживание;
- старайтесь исключить прогулки с 10:00 до 16:00 - этот период времени считается пиком солнцепека;
- откажитесь от темной одежды - самой лучшей в жару считают легкую свободную одежду светлых тонов, желательно из натуральных тканей, чтобы тело дышало.
Ранее сообщалось, что ученые назвали самую опасную температуру воздуха для человека.
Напомним также, недавно эксперты назвали продукты, которые могут спровоцировать тепловой удар, и их категорически нельзя есть в жару.