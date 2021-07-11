Яка температура повітря для людини найнебезпечніша? Вчені здивували відповіддю

Людина досить важко переносить і занадто низькі температури повітря і занадто високі. Взимку ми постійно замерзаємо і шукаємо способи зігрітися, а влітку – шукаємо прохолоду і використовуємо будь-які варіанти, щоб не знемагати від спеки.

Вчені провели дослідження і з'ясували, яка температура для живих істот на планеті є оптимальною, а яка – найнебезпечнішою. Про це повідомляє MedicalXpress.

Найкомфортніша температура тіла

Сильна спека, яка охоплює останнім часом більшу частину земної кулі та тримається протягом тривалого часу, збільшує фізіологічний стрес у людей, тварин і навіть рослин. Вчені проаналізували середні температурні показники та прийшли до висновку, що найоптимальніша для всіх живих істот температура – це від +17 до +24 градусів.

Яка температура найнебезпечніша

Як пояснив професор Сенхольд Ассенг, комфортні та небезпечні температурні показники для людей, великої рогатої худоби, свиней, птахів і рослин приблизно однакові.

При високій вологості помірне теплове навантаження для людини починається після +23 градусів, при низькій вологості – при +27 градусах.

"Якщо людину піддають впливу температури вище + 32 градусів при надзвичайно високій вологості або вище +45 градусів при вкрай низькій вологості протягом довгого часу, то результат може бути фатальним", - зазначає професор Ассенг.

Він додав, що при температурі вище +40 градусів, яка спостерігається зараз на північному заході США і в Канаді, людям життєво необхідно перебувати в приміщеннях з кондиціонуванням повітря.

Також він закликав у містах створювати більш комфортні умови для жителів - будівлі будувати за технологіями, більш стійким до температур, використовувати ізоляцію дахів і стін, більш світлі та сітловідбивальні кольори.

А що буде з тваринами?

Теплове навантаження для тварин починається від + 24 градусів при високій вологості та +29 градусах при низькій вологості. Корови та свині починають при підвищенні температур страждати, гірше розвиватися і рости, і надій молока, наприклад, падає на 10-20%.

Птахам комфортно при температурі від +15 до +20 градусів, а ось курчата будуть бігати спокійно майже до +30 градусів. При + 37 градусах у них вже сильний тепловий стрес.

Що нас чекає в майбутньому

За словами вчених, до кінця століття від 45 до 70% суші у світі зміняться через кліматичні умови й люди на них просто не зможуть вижити без технічної підтримки у вигляді кондиціонера. Люди будуть відчувати хронічний стрес від спеки. Тварини та птахи також можуть постраждати.

"Генетична адаптація до змін клімату вимагає зміни кількох поколінь. Для багатьох форм життя доступного часу залишилося занадто мало. Якщо кліматичні тенденції збережуться, то багато живих істот можуть серйозно постраждати та навіть повністю зникнути через зміну температур", - резюмував професор Ассенг.