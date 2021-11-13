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Комаровський розповів, кому треба пити безлактозне молоко, а кому краще звичайне

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Субота 13 листопада 2021 09:40
Комаровський розповів, кому треба пити безлактозне молоко, а кому краще звичайне Колаж РБК-Україна: Комаровський розповів чи корисніше безлактозне молоко звичайного
Автор: Світлана Мащенко

Безлактозне молоко - відносно новий продукт, який швидко став популярним. Але чи варто йому віддавати перевагу, якщо ви спокійно переносити звичайне молоко?

На це питання відповів заслужений лікар Євген Комаровський у програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна".

Що таке безлактозне молоко?

Комаровський пояснює, що існує кілька видів цукру, який ми отримуємо з харчовими продуктами - це глюкоза, фруктоза, лактоза.

У молоці всіх ссавців, в тому числі і людини міститься саме лактоза - це вуглевод, що дає продукту знайомий солодкуватий присмак.

В організмі людини лактоза розщеплюється особливим ферментом, званим лактазою. Він найбільш активний у новонароджених, що харчуються молоком.

Але з віком в організмі людини лактази стає все менше. І навіть деякі діти років 10-15 не можуть переносити молоко через відсутність цього ферменту. Саме для таких випадків і придумали безлактозне молоко.

Непереносимість молока може бути тимчасовою

"Бувають ситуації, коли дитина перенесла якусь гостру кишкову інфекцію, після чого у нього зменшується кількість вироблюваної лактази. І в період одужання бажано давати дитині безлактозне молоко", - навів приклад Євген Комаровський.

Лікар додав, що безлактозне молоко - це продукт для специфічних ситуацій. І для тих, хто може пити звичайне молоко, він не має ніяких переваг, та й коштує дорожче. При цьому лактоза - це дуже корисний нашому організму вуглевод.

"Але оскільки безлактозне молоко коштує дорожче, то батьки вважають, що для їхньої дитини потрібно купувати саме такий продукт. Хоча в ньому немає головного корисного вуглеводу, який міститься в звичайному молоці. Тому робіть правильні висновки: якщо у вас немає непереносимості лактози - пийте звичайне молоко", - упевнений педіатр.

Раніше Євген Комаровський також назвав єдину до кінця досліджену вакцину від коронавірусу.

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Євген Комаровський
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