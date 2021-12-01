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Комаровський розповів, для кого найнебезпечніший новий штам коронавірусу Омікрон

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Середа 01 грудня 2021 08:41
Комаровський розповів, для кого найнебезпечніший новий штам коронавірусу Омікрон Фото: Доктор Комаровський розповів про Омікрон (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Доктор Комаровський розповів, чому новий штам коронавірусу Омікрон виявлений саме в ПАР, а також про те, для кого він може бути смертельно небезпечний.

Про це заслужений лікар повідомив на телеканалі "Україна 24"

Чому новий штам виявлено в ПАР

Медик нагадав, що саме в ПАР знаходиться дуже велика кількість ВІЛ-інфікованих. А для вірусу ослаблена імунна система - це ідеальне середовище для мутації.

"Якщо у людини в організмі немає взагалі ніяких антитіл, не треба вірусу мутувати, він просто викликає хворобу. Якщо антитіл багато і вони нейтралізують, то вірус теж не може мутувати, він просто не може починати розмножуватися. Мутації відбуваються в організмі людей, у яких мала кількість антитіл і вони нечітко збігаються", - пояснив ситуацію лікар.

Для кого небезпечний Омікрон

Комаровський розповів, чому так важливо враховувати особливості нового штаму. Виявляється, вірус особливо небезпечний для людей з гарним імунітетом.

"Як це не парадоксально, вірус в основному вбиває людей з гарним імунітетом. Тому що процес стає аутоімунним, і людина гине від цього самого цитокінового шторму. Люди з імунодефіцитами хворіють, але не важко, але не можуть позбутися вірусу місяцями", - повідомив заслужений лікар.

Чи небезпечніший штам, ніж попередні

За словами медика, зараз ще неможливо сказати, чи небезпечніше Омікрон, наприклад, Дельти. Але його відрізняє один симптом - це жахлива слабкість. Доктор зазначив, що через 10 днів медикам вдасться відповісти на більшість питань про новий штам COVID.

"Зараз немає відповіді на питання - це взагалі небезпечніше чи ні? Теоретично це дуже повинно людству не пощастити, щоб одночасно виник вірус, який буде і розмножуватися краще "Дельти", і важче переноситися", - резюмував Комаровський.

Нагадаємо, що Комаровський попередив українців про серйозну проблему з медиками в країні.

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Доктор Комаровский
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