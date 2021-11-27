Комаровський попередив українців про серйозну проблему: деякі лікарі знущаються над людьми

"Ситуація в охороні здоров'я прямо загрожує національній безпеці...величезна кількість лікарів, які тільки називають себе лікарями, продовжують знущатися над людьми. Вони призначають ліки з недоведеною ефективністю, заробляють гроші на продажі неефективних ліків, на відсотках від аптекарів, на кому завгодно. І нічого з цим зробити не вийде до тих пір, поки у нас не буде дуже багатий лікар, який найбільше на світі боїться втратити свою роботу", - повідомив Комаровський.

За словами медика, лікарям потрібно платити гідну зарплату, інакше незабаром тут нікому буде працювати - доктори будуть їхати закордон.

"Ми прийдемо до того, що мінімальна зарплата лікаря становить 2000 євро, і ми зрозуміємо, що ми готові вже ці 2000 євро платити, але буде вже нікому. І тоді у нас буде ринок праці, і до нас приїдуть лікарі з Польщі, з Чехії, з Китаю, тому що у всіх освіта однакова...", - вважає педіатр.

Сьогодні медперсонал в Україні змушений виживати, перетворюючи свої медичні навички в бізнес, вважає Комаровський.

"У нас медсестри виживають коштом того, що вони ходять по домівках і крапельниці ставлять. Це бізнес, розумієте? У нас на кожному другому прийомі кажуть - ой, якісь у вас слабенькі ніжки, вам потрібен масаж", - розповів про проблему лікар.

Зарплати лікарів в Україні - мізерні, зазначає медик.

"Держава не дає цим людям грошей, і змушує їх виживати, придумуючи небезпечні методи лікування, неефективні і шкідливі ... ми з вами годуємо медсестер і лікарів. Ми з вами віддаємо свої гроші лікарю, замість того, щоб дати лікарю нормальну зарплату", - резюмував він.