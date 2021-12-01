Комаровский рассказал, для кого опаснее всего новый штамм коронавируса Омикрон

Доктор Комаровский рассказал, почему новый штамм коронавируса Омикрон выявлен именно в ЮАР, а также о том, для кого он может быть смертельно опасен.

Почему новый штамм выявлен в ЮАР

Медик напомнил, что именно в ЮАР находится очень большое количество ВИЧ-инфицированных. А для вируса ослабленная иммунная система - это идеальная среда для мутации.

"Если у человека в организме нет вообще никаких антител, не надо вирусу мутировать, он просто вызывает болезнь. Если антител много и они нейтрализующие, то вирус тоже не может мутировать, он просто не может начинать размножаться. Мутации происходят в организме людей, у которых малое количество антител и они нечетко совпадают", - объяснил ситуацию врач.

Для кого опасен Омикрон

Комаровский рассказал, почему так важно учитывать особенности нового штамма. Оказывается, вирус особо опасен для людей с хорошим иммунитетом.

"Как это ни парадоксально, вирус в основном убивает людей с хорошим иммунитетом. Потому что процесс становится аутоиммунным, и человек погибает от этого самого цитокинового шторма. Люди с иммунодефицитами заболевают, но не тяжело, но не могут избавиться от вируса месяцами", - сообщил заслуженный врач.

Опаснее ли штамм, чем предыдущие

По словам медика, сейчас еще невозможно сказать, опаснее ли Омикрон, например, Дельты. Но его отличает один симптом - это ужасная слабость. Доктор отметил, что через 10 дней медикам удастся ответить на большинство вопросов о новом штамме COVID.

"Сейчас нет ответа на вопрос - это вообще опаснее или нет? Теоретически это очень должно человечеству не повезти, чтобы одновременно возник вирус, который будет и размножаться лучше "Дельты", и тяжелее переноситься", - резюмировал Комаровский.