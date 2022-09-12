Комаровський розповів, як ні в якому разі не можна чхати

Про те, як це ні в якому разі не можна робити, заслужений педіатр розповів на сторінці в Instagram.

Що таке чхання

Чхання - це найбільш інтенсивний спосіб поширення інфекції повітряно-крапельним шляхом.

Саме при чханні виникають ідеальні умови для розсіювання крапель слизу в просторі, осіданні цих крапель на побутових предметах, меблів і т. п.

За словами доктора, активно чхаюча дитина з особливо непорушеним загальним станом - чудовий і дуже ефективний спосіб перезаразити протягом одного дня всіх одногрупників дитсадочку.

Комаровський вважає, що дітей потрібно з самого дитинства вчити прикривати ніс під час чхання.

Як потрібно чхати

Прикривати під час цього процесу ніс і рот - не означає, що їх потрібно перекривати.

Лікар навів як приклад, що часто деякі люди, відчувши наближення чхання - стискають ніс і перекривають рот. Як наслідок - пил і слиз, місцеві подразники, які і стали першопричиною чхання, відірвавшись від слизової оболонки, рухаються туди, де створюється знижений тиск.

Теоретично, інтенсивний потік повітря для того і утворюється, щоб вивести заважають частинки за межі дихальних шляхів. Але вихід перекритий і в кращому випадку струмінь повітря повертається в носоглотку, в гіршому - потрапляє в пазухи носа і євстахієву трубу, багаторазово підвищуючи ризик синуситу, євстахеїту і отиту.