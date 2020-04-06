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Комаровський розповів про дуже ефективний дезинфектор замість мила

STYLERКоронавірус    06.04.2020 - 10:06
Комаровський розповів про дуже ефективний дезинфектор замість мила
Доктор Комаровський поділився рецептом "дезінфектора"

Доктор Комаровський розповів, як очистити руки, якщо у вас немає з собою мила

Коронавірус в Україні інфікував вже 1319 людей, 38 з них померли від ускладнень інфекції, 28 пацієнтів одужали. Одна з головних рекомендацій медиків для профілактики Covid-19 - це ретельне миття рук.

Доктор Комаровський порекомендував ефективний "дезінфектор", якщо під рукою у вас немає мила або антисептика. Заслужений педіатр рекомендує використовувати засіб для миття посуду. Про це експерт повідомив на відео, опублікованому на YouTube.

"Однозначно допоможе (засіб для миття посуду, - Ред.). Більше того, він дуже ефективний. Особливо, якщо ви кудись їдете і хочете взяти з собою мило, то я б рекомендував вам краще взяти з собою в невеликому тюбику засіб для миття посуду. Навіть витрата менше. Якщо у вас є доступ до води, а ви, наприклад, їдете на дачу і сумніваєтеся, чи є там мило, чи ні. Це дуже зручна штука. Дуже", - дав пораду Комаровський.

Єдиний нюанс - цей засіб підійде більше чоловікам, бо жінкам після цього засобу потрібно активно зволожувати шкіру рук.

"Я повинен вам відверто сказати, що з мого туристичного досвіду (рибалок і всього іншого), використання саме засобу для миття посуду - ефективно. Відмити все, що потрібно і розчинити все, що потрібно. Для грубих чоловічих рук це дуже підходить. Жінкам же після використання потрібно дуже активно зволожувати шкіру. Чоловікам теж не завадить", - додав Комаровський.

Як ми раніше писали, Комаровський наїхав на уряд через карантин.

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