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Собаку - можна, дитину - ні: Комаровський наїхав на уряд через карантин

STYLERЖиття    02.04.2020 - 08:41
Собаку - можна, дитину - ні: Комаровський наїхав на уряд через карантин
Доктор Комаровський відреагував на посилення карантину (фото: РБК-Україна)

Доктор Комаровський розкритикував посилення карантину через коронавірус

Карантин в Україні через коронавірус посилили 1 квітня рішенням Кабінету міністрів. Так, уряд заборонив виходити на вулицю більше двох людей, також не можна ходити в парк, з'являтися на вулиці без маски. Доктор Комаровський жорстко відреагував на рішення уряду посилити карантин і написав свою думку у своєму офіційному Telegram-каналі.

Заслужений український педіатр обурився тим, що собаку в парку можна вигулювати, а дитину тепер не можна.

"Наш чудовий і дбайливий уряд вирішив, що "забороняється відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових і прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою і в разі службової необхідності". Це дуже круто, що вигулювати собаку можна, а дитину ні", - написав Комаровський.

Як відомо, медик неодноразово відзначав, як згубно для імунної системи людини знаходження без свіжого повітря. Заборона прогулянок може дуже серйозно позначиться на імунітеті, який, звичайно, знизиться.

У новий список заборон від Кабміну увійшли такі дії:

  • Заборонено в громадських місцях перебувати без маски або респіратора.
  • Не можна ходити по вулиці компаніями більше двох осіб (крім випадків службової необхідності і супроводу дітей)
  • Заборонено бути у громадських місцях дітей віком до 16 років без супроводу повнолітніх
  • Забороняється відвідувати парки, сквери, зони відпочинку, лісопаркові та прибережні зони (можна тільки для вигулювання домашніх тварин або по службовій необхідності)
  • Не можна відвідувати спортивні та дитячі майданчики
  • Заборонено проводити масові заходи для більше 10-ти осіб
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