Комаровський розповів, як швидко і ефективно позбутися від болю в горлі

Комаровський зазначив, що найчастіше біль в горлі пов'язана з вірусними та бактеріальними інфекціями. При цьому вірусне ураження горла зустрічається частіше. Зазвичай в такому випадку у людини ще може бути нежить або закладений ніс, кашель і навіть помірне підвищення температури.

При бактеріальної інфекції болем в горлі є ангіна, яка викликається особливим мікробом - стрептококом. При цьому ангіна лікується тільки антибіотиками.

"Якщо є біль у горлі, але при цьому немає інших ознак ГРВІ, то в такій ситуації ні про яке самолікування, ні про яке місцеве лікування не може бути й мови", - заявив відомий лікар.

Комаровський також зазначив, що в більш ніж 80% випадків захворювання горла пов'язані з ГРВІ. У таких ситуаціях можна використовувати препарати місцевої дії.

Це можуть бути льодяники, таблетки для розсмоктування, розчини для полоскання, різноманітні спреї і т. д.

Комаровський також заявив, що при виборі ліків для горла необхідно подумати про його компоненти. Наприклад, антибіотики місцевої дії не мають ніякого відношення до лікування вірусних інфекцій.

А в ситуаціях, коли антибіотики застосовуються для лікування бактеріальних інфекцій, ніколи не рекомендує їх місцеве застосування.

Особливістю антисептиків є той факт, що вони діють виключно на поверхні. Місцеві анестетики (лідокаїн, бензокаїн і т.д.) далеко не безпечні.

За словами лікаря, у них є серйозні побічні ефекти. Вони чинять серйозний вплив на серцево-судинну систему. Тому місцеві анестетики необхідно приймати тільки за вказівкою лікаря. Препарати на основі місцевих анестетиків теж краще не використовувати.

Також є ще протизапальні засоби. При цьому лікар рекомендує, щоб зняти набряк і біль в горлі при ГРВІ, їсти морозиво і використовувати холодні напої.

Якщо ж говорити про лікарський засіб, то Комаровський радить використовувати протизапальний препарат, який називається бензидамін.

Євген Комаровський розповів про біль у горлі (відео: YouTube)