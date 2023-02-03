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Комаровский объяснил, как связан коронавирус и выпадение волос

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Пятница 03 февраля 2023 10:26
Комаровский объяснил, как связан коронавирус и выпадение волос Фото: Доктор Комаровский (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

У 25% людей, попавших в стационар с коронавирусной инфекцией имеет место выпадение волос. Переболевшие люди жалуются, что теряют волосы очень сильно.

Как связан коронавирус и алопеция рассказал известный украинский педиатр Евгений Комаровский в своем новом видео на YouTube.

Почему выпадают волосы после коронавируса

Доктор рассказал, что из тех людей, кто попадает в стационар с коронавирусом, почти у каждого четвертого выпадают волосы. Интересно, что у женщин даже это случается чаще.

Проблема остается актуальной даже через несколько месяцев после перенесенной инфекции.

"Есть много факторов, которые могут повреждать волос и останавливать его рост", - сказал врач.

Комаровский объяснил, что сейчас доминирует коронавирус и он несомненно влияет на рост волос.

"Под действием вируса рост волоса остановился - это не значит, что волос выпадет завтра. Это может проявиться через 2-3 месяца", - отметил доктор.

Это называется телогеновая алопеция. Очень часто ее вызывает высокая температура при вирусе.

"Также выпадение волос формирует и эмоциональный стресс", - резюмировал педиатр.

К слову, прием многих лекарств также может вызывать выпадение волос, в частности гормональные и антикоагулянты.

Напомним, что ранее Комаровский рассказал, безопасно ли на самом деле делать маникюр.

Кроме того, Комаровский объяснил, что случится, если сделать прививку от гриппа в разгар сезона.

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