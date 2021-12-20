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Комаровський пояснив, чому товстіють ті, хто кинув палити

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Понеділок 20 грудня 2021 22:01
Комаровський пояснив, чому товстіють ті, хто кинув палити Фото: Комаровський розповів про куріння (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Доктор Комаровський відповів на питання, чому ж багато людей, які кидають палити сигарети, починають набирати вагу.

Медик пояснив принцип цього процесу у випуску "Комаровості" на YouTube.

Євген Олегович повідомив, що є дві передумови набору ваги при відмові від нікотину.

"Активізація обміну речовин, адже нікотин його гальмує. Нікотин гальмує вироблення кишкового соку. Без нікотину він починає активно вироблятися. Природно, весь час хочеться жерти", - розповів медик.

Комаровський також повідав, що нові дослідження в цьому питанні показали, що з'являються певні бактерії в товстому кишечнику і вони 100% впливають на апетит.

"Проводили досліди на мишах з нікотином, коли вони припиняли його отримувати, вони активно жерли", - зазначив лікар.

Комаровський розповів про набір ваги після відмови від куріння

Як ми раніше писали, Комаровський несподівано висловився про переїзд.

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Доктор Комаровский
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