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Комаровский объяснил, почему толстеют те, кто бросил курить

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Понедельник 20 декабря 2021 22:01
Комаровский объяснил, почему толстеют те, кто бросил курить Фото: Комаровский рассказал о курении (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Доктор Комаровский ответил на вопрос, почему же многие люди, бросающие курить сигареты, начинают набирать вес.

Медик объяснил принцип этого процесса в выпуске "Комаровости" на YouTube.

Евгений Олегович сообщил, что есть две предпосылки набора веса при отказе от никотина.

"Активизация обмена веществ, ведь никотин его тормозит. Никотин тормозит выработку кишечного сока. Без никотина он начинает активно вырабатываться. Естественно, все время хочется жрать", - рассказал медик.

Комаровский также поведал, что новые исследования в этом вопросе показали, что появляются определенные бактерии в толстом кишечнике и они 100% влияют на аппетит.

"Проводили опыты на мышах с никотином, когда они прекращали его получать, они активно жрали", - отметил врач.

Комаровский рассказал о наборе веса после отказа от курения

Как мы ранее писали, Комаровский неожиданно высказался о переезде.

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Доктор Комаровский
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