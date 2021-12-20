Комаровський несподівано висловився про переїзд: "налагоджений побут, 99% всіх друзів"
Заслужений педіатр України Євген Комаровський розповів, чому ніколи не переїде з Харкова до Києва, незважаючи на те, що такі пропозиції надходили неодноразово.
Про це він розповів у програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна 24".
Зазначимо, що популярного медика продовжують запрошувати переїхати до столиці і бізнесмени, і колеги, і його пацієнти.
Кандидат медичних наук і сам зізнався, що деякі ситуації натякають на те, що було б непогано жити в Києві.
Але Євгену Олеговичу дуже не хочеться переїжджати. До того ж особливої користі для справи і життя він в цьому не бачить.
"У мене ніколи не виникає думок про переїзд до Києва. В улюбленому і рідному Харкові налагоджений побут, тут 99% всіх друзів і 99% улюблених місць. Тому мені комфортно і добре в моєму рідному місті", – пояснив Євген Комаровський.
До речі, на вулицях Харкова його дуже часто впізнають люди, багато хто підходить до нього за порадою або просто подякувати за його роботу.
І тому до появи пандемії доктору Комаровському вже не вдавалося вільно пройтися по рідному місту.
Комаровський одягає кепку і захисну маску на обличчя, щоб можна було спокійно пройтися по місту або просто в парку.
Для довідки
Євген Комаровський народився в Харкові 15 жовтня 1960 року. Він лікар вищої категорії, кандидат медичних наук, телеведучий. Він все життя живе тут, захоплюється зимовою риболовлею, літературою, музикою, фотографією, туризмом.
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