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Комаровський несподівано висловився про переїзд: "налагоджений побут, 99% всіх друзів"

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Понеділок 20 грудня 2021 13:14
Комаровський несподівано висловився про переїзд: "налагоджений побут, 99% всіх друзів" Доктор Комаровський про переїзд (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Заслужений педіатр України Євген Комаровський розповів, чому ніколи не переїде з Харкова до Києва, незважаючи на те, що такі пропозиції надходили неодноразово.

Про це він розповів у програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна 24".

Зазначимо, що популярного медика продовжують запрошувати переїхати до столиці і бізнесмени, і колеги, і його пацієнти.

Кандидат медичних наук і сам зізнався, що деякі ситуації натякають на те, що було б непогано жити в Києві.

Але Євгену Олеговичу дуже не хочеться переїжджати. До того ж особливої користі для справи і життя він в цьому не бачить.

"У мене ніколи не виникає думок про переїзд до Києва. В улюбленому і рідному Харкові налагоджений побут, тут 99% всіх друзів і 99% улюблених місць. Тому мені комфортно і добре в моєму рідному місті", – пояснив Євген Комаровський.

До речі, на вулицях Харкова його дуже часто впізнають люди, багато хто підходить до нього за порадою або просто подякувати за його роботу.

І тому до появи пандемії доктору Комаровському вже не вдавалося вільно пройтися по рідному місту.

Комаровський одягає кепку і захисну маску на обличчя, щоб можна було спокійно пройтися по місту або просто в парку.

Для довідки

Євген Комаровський народився в Харкові 15 жовтня 1960 року. Він лікар вищої категорії, кандидат медичних наук, телеведучий. Він все життя живе тут, захоплюється зимовою риболовлею, літературою, музикою, фотографією, туризмом.

Як ми раніше писали, Комаровський пояснив, що робити, якщо в літаку закладає вуха.

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Доктор Комаровский
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