Комаровський пояснив, як по одному симптому визначити інфекцію

Доктор Комаровський розповів, що блідість шкіри у дітей може свідчити про бактеріальну інфекцію.

Про це заслужений педіатр розповів в ефірі каналу "Україна 24".

За його словами, цей симптом дуже специфічний.

"Блідість шкіри - дуже специфічний симптом, що означає спазм судин, а спазм судин - це часта реакція на токсини, які виділяють бактерії", - розповів медик.

За словами лікаря, висока температура і яскраво-червона шкіра у дитини, як правило, не несуть великої загрози організму. Світлий же відтінок шкірного покриву це дуже важлива ознака, що потрібно звернутися до лікаря.

Також заслужений лікар і популярний ведучий рекомендує уважно стежити за станом хворого.

Якщо його стан не поліпшується на четвертий день або після припливу сил, навпаки, погіршується, то потрібно звернутися до фахівця.

Ознаки, що дитині потрібно до лікаря

Після третього дня виникає поліпшення стану. Якщо на четвертий день не відбулося поліпшення - йдіть до лікаря.

На 5-6 день будь ГРВІ в крові утворюються антитіла і температура повинна нормалізуватися. У тому випадку, якщо температура залишається - це хоч і не 100%-ва ймовірність виникнення ускладнень, але вагома причина для звернення до лікаря.

Погіршення після поліпшення. Якщо спочатку впала температура і зменшився кашель, а після цього знову збільшення температури, або дитина почала кашляти сильніше - це можлива ознака бактеріального ускладнення.