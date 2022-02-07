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Комаровский объяснил, как по одному симптому определить инфекцию

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Понедельник 07 февраля 2022 08:44
Комаровский объяснил, как по одному симптому определить инфекцию Фото: Доктор Комаровский рассказал про инфекцию (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Доктор Комаровский рассказал, что бледность кожи у детей может свидетельствовать о бактериальной инфекции.

Об этом заслуженный педиатр рассказал в эфире канала "Украина 24".

По его словам, этот симптом очень специфический.

"Бледность кожи — очень специфический симптом, означающий спазм сосудов, а спазм сосудов — это частая реакция на токсины, которые выделяют бактерии", - рассказал медик.

По словам врача, высокая температура и ярко-красная кожа у ребенка, как правило, не несут большой угрозы организму. Светлый же оттенок кожного покрова это очень важный признак, что нужно обратиться к врачу.

Также заслуженный врач и популярный ведущий рекомендует внимательно следить за состоянием больного.

Если его состояние не улучшается на четвертый день или после прилива сил, наоборот, ухудшается, то нужно обратиться к специалисту.

Признаки, что ребенку нужно к врачу

После третьего дня возникает улучшение состояния. Если на четвертый день не произошло улучшения - идите к врачу.

На 5-6 день любой ОРВИ в крови образуются антитела и температура должна нормализоваться. В том случае, если температура остается - это хоть и не 100%-ная вероятность возникновения осложнений, но веская причина для обращения к врачу.

Ухудшение после улучшения. Если сначала упала температура и уменьшился кашель, а после этого снова увеличение температуры, или ребенок начал кашлять сильнее - это возможный признак бактериального осложнения.

Как мы ранее писали, Комаровский назвал самые неэффективные способы повысить иммунитет.

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Доктор Комаровский
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