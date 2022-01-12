Комаровський пояснив, що робити при підвищеному тиску: таблетки не потрібні

Медик нагадав, що головний біль не є симптомом підвищеного тиску. Все навпаки - це через головний біль може підвищитися тиск.

"Треба знати, що з цим робити. Наприклад, людина приходить додому, а у неї болить голова. Вона думає: напевно, у мене підвищений тиск. Людина міряє тиск, бачить там трохи підвищений, ковтає якусь таблетку і сидить чекає. Ще через час викликає "швидку", вона робить йому укол, кудись везе, все це разом починає діяти, у людини різко знижується тиск, і це різко збільшує ризик ішемічного інсульту", - сказав Комаровський.

Комаровський радить перш за все прийняти горизонтальне положення, а потім зателефонувати своєму сімейному лікарю.

Ознаки підвищеного тиску

Підвищена тривожність.

Прискорене серцебиття.

Почервоніння обличчя.

Задишка і запаморочення.

Головний біль і відчуття тиску в скронях.

Біль у грудях в області серця.

Знижується гострота зору.

Як визначити тиск без тонометра

Намацайте пульс на сонній артерії або зап'ясті. Якщо пульс прискорений і добре відчувається навіть при легкому натисканні – артеріальний тиск, швидше за все, підвищений. Можете також скористатися допомогою свого фітнес-браслета або розумних годин, в них часто є функція вимірювання пульсу.